Neuenstadter Kirchweih-Sonntag

Am Kirchweih-Sonntag steht in Neuenstadt a. K. der Genuss im Vordergrund: Kulturell, kulinarisch und musikalisch. Um 10 Uhr beginnt der ökumenische Open-Air-Gottesdienst auf der Freilichtbühne im Schlossgraben. Beim anschließenden Jazz-Frühschoppen unterhalten die »Feetwarmers«. Die Tourist-Information in der Alten Kegelbahn wird um 11.30 Uhr offiziell eingeweiht. Kulinarische Köstlichkeiten werden unter den Linden und auf dem Marktplatz angeboten. Die Fachgeschäfte der Innenstadt laden von 13 Uhr bis 18 Uhr zum Einkaufen ein. Ab 12 Uhr unterhalten verschiedene Bands die Besucher der Kirchweih mit einem vielfältigen Angebot an Live-Musik. Farbenfroh endet der Kirchweih-Sonntag gegen 21.15 Uhr auf dem Lindenplatz, wenn das große Feuerwerk gezündet wird.

