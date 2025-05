Neueröffnung der Albvereinshütte

Nach einer langen Planungs- und Bauphase ist es endlich soweit: Unsere neue Albvereinshütte ist fertig! Dieses besondere Ereignis möchten wir gerne feiern und laden herzlich zur Eröffnung und Einweihung ein.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam diesen Meilenstein zu feiern. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Zudem wird es an allen Tagen Livemusik geben, am Samstagnachmittag ein Kinderprogramm, am Sonntagvormittag einen ökumenischen Gottesdienst sowie im Anschluss einen schwäbischen Mittagstisch.