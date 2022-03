Die für den 18.3.2022 geplante Show „Luschtobjekt“ mit Bülent Ceylan kann nach der bis zum 19.3.2022 gültigen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nicht durchgeführt werden. Künstler, Halle und Veranstalter bedauern dies sehr. Im gemeinsamen Bemühen um einen Ersatztermin sind wir schon rund 5 Wochen später fündig geworden.

VERLEGUNG

18.3.2022 MHPArena Ludwigsburg

wird verlegt auf

Sonntag, den 24.4.2022, 20:00 Uhr

Die Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit oder können bei der Stelle bei der sie erworben wurden zurück gegeben werden. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe und da diese Show NACH dem 19.3.2022 statt findet, können wir allen interessierten Besuchern anbieten stattdessen mit ihren Karten der MHP-Show am 21.3.2022 nach Stuttgart in die Porsche-Arena zu kommen. An der Abendkasse in Stuttgart werden Ihre Karten gegen Karten für den Abend 21.3.22 eingetauscht. Hierfür stehen maximal 500 Karten zur Verfügung.