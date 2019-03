Neues aus dem Dohlengässle

Auch im Dohlengässle geht es um Willkommenskultur. „Jetzgrüßgott“ - Die Neue, eine Zuzogne, a Rei'gschmeckte. Was bringt sie Neues? Was bleibt beim Alten? Dr Schwab guckt gnau na, wenn ebber Neues kommt. Das bringt Veränderung und verspricht Überraschungen und stur am alta festhalta, bringt nix - 'willkommen sein' ist ein Geschenk.

Mit einer gehörigen Portion Neugier, wunderfitzig, kommt man sich näher. Woher kommt se, wie schwätzt se, was kocht se?

Die Zwei sind gespannt. Die Neue auch. Welcome im Dohlengässle - eine Einladung. auf's Leba, eba, sag I doch!