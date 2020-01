Neues im Neuen

Das Atelier 5 ist eines der künstlerischen Angebote in Mariaberg, einem Stadtteil von Gammertingen auf der Schwäbischen Alb. 1998 wurde das Atelier 5 gegründet. Der Name rührt von der Anzahl der Kunstschaffenden, die zu Beginn im Atelier 5 tätig waren – die 5 Künstler/innen sind immer noch mit dabei und kreativ wie eh und je.

Das Atelier 5 befindet sich im Pförtnerhäuschen von Mariaberg. Es ist an die Werkstatt für Menschen mit Behinderung angegliedert und wird im Rahmen der arbeitsbegleitenden Maßnahmen vorwiegend vormittags angeboten. Aktuell arbeiten dort insgesamt etwa 20 Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung. In kleinen Gruppen von 5 oder 6 Künstlern/innen bricht sich der kreative Geist ungehindert seine Bahn. Die Menschen mit Handicap gestalten ihre eigenen Bildwelten und lassen ihrer Lust am Experimentieren und ihrer Freude an Farben freien Lauf. Sie haben sich eine besondere Ursprünglichkeit des Bilderschaffens bewahrt, ganz unberührt von den Tendenzen jeweils zeitgenössischer Kunstentwicklung. Ihre Bilder und Skulpturen entspringen nahezu ungefiltert dem inneren Erleben und haben dadurch eine unkonventionelle Bildsprache. Die berührende Unmittelbarkeit der schöpferischen Kraft wird so deutlich spürbar.

Gratwanderungen zwischen Witz und großer Ernsthaftigkeit, zwischen humorvollen Zeichnungen und bedeutungsschweren Lebensthemen werden begangen, jedes Mal aufs Neue. Die Werke schillern einerseits zwischen Träumen, Wünschen, kleinen wie großen Alltagsfreuden und -sorgen sowie dem ungekünstelten, direkten Blick auf kleine wie große Gesellschaftsfragen andererseits.

Die Begleitung der Künstler/innen erfolgt nach dem Prinzip einer ethisch orientierten, professionellen Kunstassistenz: dazu zählen eine strukturierte Gestaltung der Atelierarbeit, technische Hilfestellungen sowie das Klären von Fragen zur Ausstellungspraxis oder der gezielten Positionierung im Kunstkontext.

Die strukturierte Gestaltung der Ateliersarbeit bezieht sich vor allem auf den zeitlichen Rahmen, in dem sich die gestalterische Freiheit ihren Weg bahnen darf: ein Thema wird nicht vorgegeben, sondern von den Künstlern/innen selbst bestimmt. Die Kunstschaffenden werden dahingehend begleitet, Ihren ganz eigenen künstlerischen Ausdruck zu finden und zu stärken.

Über die Kunst kann so das Selbstbewusstsein, das Selbstverständnis und die Selbstkompetenz gefördert werden. Die Kunstschaffenden erfahren als anerkannte und wertgeschätzte Künstler/innen die wichtige kulturelle und soziale Teilhabe.

Einmal im Jahr wird eine Werkschau des Atelier 5 zusammen mit anderen künstlerischen Angeboten aus Mariaberg im ehemaligen Klostergebäude initiiert, in der die aktuellen Arbeiten gezeigt werden. Neben künstlerischen Projekten werden auch an anderen Orten – und anderen Ländern –Ausstellungen organisiert. Durch die Ausstellungen ist das Atelier 5 in der Kunstszene bekannt und geschätzt.

Von 21. Februar bis Mitte April ist das Atelier mit einer Auswahl der aktuellen Werkschau unter dem Titel „Neues im Neuen“ im Foyer des Theater Lindenhof zu Gast.