Neues von Matze - schwäbisches Kabarett

Schaffe schaffe Häusle baue, weider weider weider. Die Welt dreht sich immer weiter und weiter und bietet immer wieder Neues. Neues für Matze für Neues vom Matze. Auch 2019 schaut Matze wieder genau hin und hebt uns allen den augenzwinkernden Spiegel des täglichen Lebens vor.

Akribisch arbeitet Matze die elementaren Unterschiede zwischen Frauen- und Männerbüros auf. Wollten Sie schon immer Teil der Eliteeinheit SWAT sein? Matze hat sich der Herausforderung angenommen.

Matze stellt sich die Frage was man gegen den Kampf mit seinem Gehirn tun kann, wenn es hadert mit der Welt. Matze analysiert das Agieren der Helikopter Eltern Generation bis ins Detail.

Er bringt Sie zurück in eine Zeit in der wir selbstbewusst falsche Songtexte mitgesungen haben weil man diese nicht im Internet herunterladen konnte. Eine Zeit in der man wild war und sich noch keine Gewissenbisse ergeben haben bei der Frage ob man einen Toom Einkaufswagen Chip in einen Obi Wagen stecken kann. Schnell Karten sichern für Neues vom Matze im Siventum.

Eventticket's:

Bestellen Sie Ihr Ticket jetzt telefonisch 06298-93 68 27

oder

auf www.siventum.de

Ticketpreis VVK € 12,--, AK € 14,-- pro Person