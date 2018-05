Neues vom fliegenden Kamel

Paul Maar ist einer der erfolgreichsten europäischen Autoren für Kinder- und Jugendliteratur. Im Auftrag des Goethe-Instituts ist er weltweit unterwegs. Seine Bücher wie das Sams, Lippels Traum, der tätowierte Hund, wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und weltweit in mehr als 34 Sprachen übersetzt.

Die Auflage seiner Bücher liegt bei mehr als 4 Millionen Exemplaren.Zusammen mit der Capella Antiqua Bambergensis, Murat Coskun und Ibrahim Sarialtin entstand ein kurzweiliges facettenreiches und einzigartiges interkulturelles Live-Projekt in deutscher und türkischer Sprache, das nun mit neuem Programm auf große Deutschlandtour gehen wird.2013 erhielt „das fliegende Kamel“ den Preis der Deutschen Schallplattenkritik, 2015 wurde das Projekt mit dem deutschen Medienpreis „LEOPOLD 2015“ ausgezeichnet. Das fliegende Kamel wurde vom Auswärtigen Amt in die Ernst Reuter Initiative aufgenommen.„Was seid ihr nur für Gläubige! Wenn ich eine gute Predigt halte, schlaft ihr ein. Wenn ich aber Lügen erzähle, wacht ihr auf und hört mir zu!“Nasreddin Hodscha ist der Held zahlreicher seit dem 14. Jahrhundert überlieferter Narrengeschichten aus dem Orient. Mal kommt er ganz wunderlich daher, mal tritt er als klug-listiger Fürsprecher für sich oder andere ein und regt durch seine hintergründigen Weisheiten zum Nachdenken an.Paul Maar persönlich erzählt in seinem faszinierenden Werk einige der wundervollen Nasreddin-Geschichten auf seine besondere Art nach. Darüber hinaus hat er dem überlieferten einen modernen Nasreddin gegenübergestellt und erfindet ganz neue Schelmengeschichten aus dem Hier und Heute.Diese literarisch-musikalische Reise in das Land des Nasreddin Hodschaunternimmt nun Paul Maar zusammen mit der Capella Antiqua Bambergensis, das aus Schloß Wernsdorf stammende Ensemble sorgt für die besondere klangliche Stimmung mit den Musikstücken aus arabischen Landen. Als Sprecher und Musiker sorgen Murat Coskun und Ibrahim Sarialtin für die ganz besonderen Momente dieses einzigartigen Kulturprojekts.

Familienprogramm ab 8 Jahren

In Kooperation mit dem Literaturpädagogischen Zentrums des Literaturhauses Stuttgart, dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, dem Hospitalhof Stuttgart und dem Deutsch-Türkischen Forum Stuttgart

Paul Maar, Capella Antiqua Bambergensis, Murat Coskun, İbrahim Sarıaltın

Musik: Capella Antiqua Bambergensis

Sprecher: Murat Coskun, İbrahim Sarıaltın

