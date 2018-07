Neues vom Pumuckel

× Erweitern Theatergruppe Rampenlicht Theatergruppe Rampenlicht

Im Jahre 1996 hatten Bewohner und Mitarbeitende der Bruckberger Heime eine Idee: Sie riefen ein Theaterprojekt als Freizeitangebot für Menschen mit geistigen Behinderungen ins Leben.

Rampenlicht heißt diese Theatergruppe seitdem, die in all den Jahren auf 25 Akteure angewachsen ist. Menschen mit und ohne geistigen Behinderungen, die alle in den Bruckberger Heimen leben und arbeiten, können seitdem im Rampenlicht Phantasiegestalten eine Figur geben, Abenteuer bestehen, in Zauberwelten eindringen und Intrigen, Träume und Missverständnisse auf der Bühne erleben.

Grundlage ihres Theaterspiels ist die gemeinsame Aktion aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen, bei dem sich Spielpartner mit und ohne Behinderungen auf gleichem Niveau begegnen.

Mehr als 50 Produktionen mit über 100 Auftritten im süddeutschen Raum hat die Theatergruppe Rampenlicht in den letzten 22 Jahren auf die Beine gestellt und spielt mittlerweile regelmäßig auf professionellen Theaterbühnen, wie dem Theater Ansbach, den Kreuzgangspielen Feuchtwangen und dem Theater Pfütze in Nürnberg.