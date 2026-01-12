Neues von den Goldstücken

Glänzende Lieder und Geschichten für jedes Alter.

Die drei Goldstücke präsentieren ihre neue musikalische Revue mit vielen Lieder, Sketchen und Geschichten. Wir wollen nicht zuviel verraten, aber: Die Nacht, Träume, das Meer und Sprachwitz spielen eine Rolle. Ist das singende Huhn, Humoriges à la Loriot, die Ratte am Schlagzeug und anderes Liebgewonnenes wieder dabei? – Lassen Sie sich überraschen!

Wie immer lebendig gespielt, teilweise 3-stimmig gesungen und als Figurentheater inszeniert. Dazu mit Gitarre, Flöte und Saxofon eingängig, verträumt oder mitreißend musiziert.