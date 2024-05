Wie viel Konsens braucht die Demokratie? Theodor Heuss und das Grundgesetz

Vor 75 Jahren verabschiedete der Parlamentarische Rat das Grundgesetz. Theodor Heuss hatte an den schwierigen Verfassungsberatungen einen erheblichen Anteil. Als engagierter Streiter für eigene Positionen konnte er wesentliche Prinzipien einer Verfassung prägen, die sich in den kommenden Jahrzehnten als Motor für die Modernisierung und Liberalisierung der Bundesrepublik erweisen sollten. Allerdings stellt sich heute die Frage nach der Zukunft des Grundgesetzes mit großer Dringlichkeit, seitdem unsere Verfassung in den vielfältigen Krisen der Demokratie zunehmend unter Druck gerät. Kann Theodor Heuss noch zeitgemäße Antworten auf die Herausforderungen der Demokratie geben?

Der Vortrag ist der Beginn einer Reihe zu 75 Jahre Grundgesetz, die die VHS Winnenden in Kooperation mit der Stiftung Theodor-Heuss-Haus anbietet und die die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien fördert. Vorträge zu Elisabeth Selbert und Konrad Adenauer folgen im Herbstsemester 2024.