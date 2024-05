Winnenden in den 1920er Jahren

Inflation, Parteienstreit und Proteste: Unsere Zwanziger sind eine Zeit der Krisen und Verwerfungen. Das waren die Zwanziger des vorigen Jahrhunderts auch. Die KPD wirbt mit kläglichem Erfolg um Mitglieder, der Bauernbund macht im Wahlkampf Stimmung gegen Juden. Es gibt Protestkundgebungen im „Hirsch“ und Brotkrawalle auf dem Markt. Für das Württemberg-Stück „Der grimmige Kommenthur“ sammelt man das Geld vom Publikum waschkörbeweise ein. Gotthold Börner veröffentlicht „Winnenden in Sage und Geschichte“ und Immanuel Beck seine schwäbischen Gedichte. Das „Volks- und Anzeigenblatt“ formuliert die Wut über den Vertrag von Versailles. Man darf nicht vergessen: In diesen Jahren gärt der Grund, der schließlich in den Nationalsozialismus führt. Erwarten Sie in dieser Stadtführung also keine Nostalgierunde durch die Goldenen Zwanziger – sondern einen hoffentlich erhellenden Vergleich mit der Winnender Gegenwart. Martin Baier, Lehrer am Lessing-Gymnasium, führt durch die Stadt – und zeigt an ausgewählten Orten, was vor hundert Jahren in Winnenden geschehen ist.