Neuhäuser Lichterglanz

bis

Innere Kelter Neuhausen Kelternstraße, 72555 Metzingen Kreis Reutlingen

Das adventliche Ambiente rund um die Innere Kelter Neuhausen genießen.

Mit Rahmenprogramm, Bewirtung, Spiel und Spaß für die ganze Familie.

17:00 Uhr: Grußworte und Gedanken zum Advent mit anschließendem Einschalten des Lichterglanzes am Tannenbaum

Das erwartet die Besucher am 28. 11. in Neuhausen:

  • Adventskranzbasteln für die ganze Familie
  • Tolles Kinderprogramm
  • Pferdekutschfahrten am Weinberg
  • Zauberspaß und Luftballonfiguren
  • Für das leibliche Wohl gibt es Stockbrot an der Feuerschale, Zwiebelkuchen, verschiedene Bratwürste, Glühwein und Glühpunsch sowie Sekt und Wein

