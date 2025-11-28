Neuhäuser Lichterglanz

Das adventliche Ambiente rund um die Innere Kelter Neuhausen genießen.
Mit Rahmenprogramm, Bewirtung, Spiel und Spaß für die ganze Familie.
17:00 Uhr: Grußworte und Gedanken zum Advent mit anschließendem Einschalten des Lichterglanzes am Tannenbaum
Das erwartet die Besucher am 28. 11. in Neuhausen:
- Adventskranzbasteln für die ganze Familie
- Tolles Kinderprogramm
- Pferdekutschfahrten am Weinberg
- Zauberspaß und Luftballonfiguren
- Für das leibliche Wohl gibt es Stockbrot an der Feuerschale, Zwiebelkuchen, verschiedene Bratwürste, Glühwein und Glühpunsch sowie Sekt und Wein
Info
Innere Kelter Neuhausen Kelternstraße, 72555 Metzingen Kreis Reutlingen
