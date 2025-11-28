Neuhäuser Lichterglanz

Das adventliche Ambiente rund um die Innere Kelter Neuhausen genießen.

Mit Rahmenprogramm, Bewirtung, Spiel und Spaß für die ganze Familie.

17:00 Uhr: Grußworte und Gedanken zum Advent mit anschließendem Einschalten des Lichterglanzes am Tannenbaum

Das erwartet die Besucher am 28. 11. in Neuhausen: