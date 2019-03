Neuhain präsentiert: Frederic Stunkel

Heißer Scheiß, Neuhain-Sound in Heilbronx: Frederic Stunkel gibt sich die Ehre! Der Berliner ist mittlerweile eine der größeren Nummern im Elektronischen-Bereich, der regelmäßig erfolgreiche Kracher auf namhaften Labels wie; Stick Recordings, Filth On Acid, Italo Business oder Trapez raushaut. Wir freuen uns sehr, dass er uns in unserer bescheidenen Hütte beehrt..weil er uns schon wirklich extrem flasht! Einen lockeren Einsteig verschafft Euch Michael Otten von der Stencil Crew und Moritz Scheit besorgt Euch zum Sonnenaufgang den Rest!