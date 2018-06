× Erweitern Sven Goetz

An diesem Abend in der Kiste erwartet Euch ein feines Zusammentreffen des Stuttgar-ter Gitarristen Christoph Neuhaus mit dem Ausnahmeposaunisten Marc Roos.

Zusammen mit Daniel Mudrack aus Mannheim an den Drums und einem heißen Überra-schungsgast am Bass wird gespielt, was gefällt - und das ist in diesem Fall Groove & Jazz im besten Sinne ! Kommt rum !

Marc Roos - Posaune

Christoph Neuhaus - Guitartba - Bass

Daniel Mudrack - Drums

http://christophneuhaus.com