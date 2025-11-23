Neujahreskonzert mit der Stadtkapelle Gaildorf

Das Neujahreskonzert 2026 wird ein ganz besonderes Ereignis: Die Stadtkapelle Gaildorf feiert nicht nur das neue Jahr mit musikalischem Glanz, sondern eröffnet auch ihr großes Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen.

Das Konzert verspricht ein abwechslungsreiches Programm, das Musikliebhaber aller Altersgruppen begeistern wird. In zwei musikalisch kontrastreichen Teilen nimmt die Stadtkapelle das Publikum mit auf eine klangvolle Reise. Der erste Teil steht im Zeichen der klassischen Musik, mit Stücken von bekannten Komponisten, die von festlicher Eleganz bis zu schwungvollen Melodien reichen. Im zweiten Teil dürfen sich die Zuhörer auf beliebte Filmmusik freuen – Melodien aus ikonischen Filmen, die sowohl Jung als auch Alt begeistern und für eine cineastische Atmosphäre sorgen. Das Jubiläumsjahr bietet weitere musikalische Höhepunkte und Veranstaltungen, die an die 100-jährige Geschichte der Stadtkapelle Gaildorf erinnern. Das Neujahrskonzert ist der Auftakt eines Jahres voller Musik und Gemeinschaft – und ein Anlass, die reiche Tradition der Stadtkapelle gebührend zu feiern. Die Stadtkapelle freut sich darauf, den Abend gemeinsam mit ihrem treuen Publikum und allen Musikliebhabern in Gaildorf und Umgebung zu genießen.