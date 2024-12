Neujahreskonzert

Gustav Mahler

2 Sätze aus der Sinfonie Nr. 4 G-Dur

»Ging heut‘ morgen über’s Feld«

Richard Strauss

»Cäcilie« op. 27/2 & »Morgen!« op. 27/4

Ernst Fischer

Ouvertüre »Jugendstreiche«

Frederick Loewe

Ausschnitte aus »My Fair Lady«

Christine Reber Sopran

Sinfonieorchester Ludwigsburg

Hermann Dukek Leitung

Kein Jahreswechsel ohne das traditionelle Neujahrskonzert im Forum am Schlosspark! Und wie könnte das Jahr besser beginnen als mit diesem aufweckenden Musikerlebnis, das frisch in den Körper geht und den Kopf nach der Silvesternacht aufweckt? Für das taufrische Jahr haben das Sinfonieorchester Ludwigsburg und sein Dirigent Hermann Dukek ein hinreißendes, kontrastreiches Programm zusammengestellt, beginnend mit zwei Sätzen aus Gustav Mahlers vierter Sinfonie. Aus kindlicher Perspektive zeichnet der Komponist in seiner Vierten das Bild eines jenseitigen Schlaraffenlands. Mahlers skeptischer Blick auf die »Welt als Jetztzeit« entwirft mit der »himmlischen Welt« dieser Musik einen utopischen Gegenentwurf.

Die charmante und vielseitige Sopranistin Christine Reber betört mit Orchesterliedern von Richard Strauss, bevor das Konzert mit großem Schwung in die seligmachende Musical-Welt von Frederick Loewes »My Fair Lady« eintaucht. Genießen Sie dieses besondere Konzerterlebnis zum Auftakt des neuen Jahres, und vor dem Konzert stoßen wir – gemäß der Tradition im Forum am Schlosspark – mit Ihnen und einem Glas Sekt an. Prosit Neujahr!