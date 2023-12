Sportlerehrung und Ehrung ehrenamtlich Tätiger Bürger.

Die Ehrung von Sportlern für herausragende sportliche Leistungen aus dem Jahr 2022/2023 und ehrenamtlich tätiger Bürger findet wieder im Rahmen eines Neujahrsempfangs am Sonntag, den 21.01.2024 in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim statt.