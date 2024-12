Neujahrsempfang 2025

Ich lade Sie herzlich zu unserem Neujahrsempfang, am Sonntag, den 12. Januar 2025, um 17:00 Uhr in die Stadthalle Remseck am Neckar ein. Der Einlass beginnt ab 16:15 Uhr. In unserem Jubiläumsjahr begrüßen wir als Gastrednerin unsere Stadtarchivarin Frau Patrizia Hartich zum Thema „50 Jahre Große Kreisstadt Remseck am Neckar“.

Mit Ihnen gemeinsam möchte ich das neue Jahr willkommen heißen und Ihnen einen Rückblick auf das vergangene und Ausblick auf das kommende Jahr unserer Stadt geben.

Es wäre mir eine Freude, Sie zu diesem Anlass begrüßen zu dürfen.

Dirk Schönberger

Oberbürgermeister