Neujahrsempfang 2026 Für Künzelsauer Einwohner

Seit dem 6. Mai 2025 ist die Bundestagsabgeordnete Nina Warken auch Bundesministerin für Gesundheit in der unionsgeführten Bundesregierung.

In dieses verantwortungsvolle Amt bringt Nina Warken nicht nur ihr langjähriges politisches Wirken auf Bundes- und

Landesebene, sondern auch ihre tiefen kommunalpolitischen Erfahrungen in der Region Odenwald-Tauber ein. Als direkt gewählte Bundestagsabgeordnete versteht sie sich vor allem als Ansprechpartnerin für die Anliegen der Bürger.

In ihrem Impulsvortrag gibt die dreifache Mutter, Juristin und leidenschaftliche Tennisspielerin persönliche Einblicke in ihren politischen Alltag, ihre Motivation und ihren Einsatz für eine starke Region und ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem.

Ein Rahmenprogramm sowie Essen und Getränke runden den Abend ab.