Neujahrsempfang der Goethe-Gesellschaft Ludwigsburg e.V.

Beim traditionellen Neujahrsempfang informiert die Goethe-Gesellschaft Ludwigsburg e.V. über das neue Jahresprogramm. Karl-Ernst Schmitt aus Lauffen präsentiert Weine zur Verkostung nach seinen Vortrag "Goethe und der Wein".

Die Goethe-Gesellschaft Ludwigsburg hat es sich zur Tradition gemacht, ihre Mitglieder und Interessierte zum Neujahrsempfang einzuladen. Der Neujahrsempfang dient vorwiegend der Geselligkeit, richtet sich aber auch an die Interessierten an unseren Veranstaltungen. Der Vorsitzende Werner Fleig lässt die Veranstaltungen des vergangenen Jahres Revue passieren, dazu werden Bilder von diesen gezeigt. In einem weiteren Block wird das neue Jahresprogramm 2025 vorgestellt. Karl-Ernst Schmitt aus Lauffen präsentiert uns mehrere Weine zur Verkostung nach seinen Vortrag "Goethe und der Wein" bei der Feier zum Geburtstag Goethes 2024 im Württemberger Hof. Felix Hauss am Flügel wird das musikalische Rahmenprogramm zum Neujahrsempfang gestalten. Mit der Weinprobe und einem Häppchen aus der Hand lassen wir den Abend ausklingen.