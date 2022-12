Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende. Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und Silvester ist nicht mehr fern.

Um 2023 gebührend zu begrüßen, findet am Freitag, 6. Januar, um 11 Uhr der traditionelle Neujahrsempfang der Stadt Calw in der Aula und im Forum am Schießberg statt – diesmal mit einem ganz besonderen Rahmenprogramm.

Mit einem „Markt der Möglichkeiten“ möchte die Stadt Calw das neue Jahr einläuten. Das heißt, in der Aula werden sich 20 Vereine, das Stadtmarketing und die Touristinformation an Ständen präsentieren. So haben vor allem Neubürger die Gelegenheit, die Vereinsvielfalt kennenzulernen. Aber auch für die alteingesessenen CalwerInnen ist es sicher spannend, neues über die Stadt zu erfahren.

Weil die Aula mit den Ständen voll belegt ist, wird der offizielle Teil des Neujahrsempfangs mit der rede des Oberbürgermeisters im Forum am Schießberg stattfinden und per Livestream in die Aula übertragen.

Dort werden auch die SportlerInnen geehrt, die 2022 großartiges erreicht und geleistet haben.

Die Gäste des Neujahrsempfangs dürfen sich außerdem auf Tanzeinlagen des Tanzsportzentrums Calw freuen und auf musikalische Beiträge. Das Programm ist aktuell noch im Entstehen.

Übrigens gelangt man ganz einfach und kostenfrei zur hochgelegenen Aula: Die Stadt hat wieder in Busshuttle organisiert, das zwischen 10 und 11 Uhr sowie ab 13 Uhr zwischen der Haltestelle beim Modehaus Schaber und der Aula hin und her pendelt.

Der Eintritt zum Neujahrsempfang ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Stadtverwaltung freut sich auf viele BesucherInnen!