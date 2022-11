Auch im kommenden Jahr lädt Oberbürgermeister Jörg Albrecht zu einem Neujahrsempfang am 14.01.2023 in die Dr.-Sieber-Halle ein.

Neben einem Jahresrückblick und dem Ausblick auf das neue Jahr wird dieser Anlass auch die Gelegenheit bieten, Persönlichkeiten unserer Stadt Dank für ihr ehrenamtliches Engagement auszusprechen und Sportler:innen und Mannschaften für ihre herausragenden sportlichen Leistungen zu ehren.

Der mehrfach ausgezeichnete Kleinkunstpreisträger Thomas Schreckenberger führt durch den Lügendschungel unserer Zeit – bewaffnet mit der Machete des Humors und der Kraft der Parodie, immer auf der Suche nach dem letzten Rest Wahrheit.

In seinem neuen Programm dreht sich alles um die Wahrheit und vor allem um die Lüge in all ihren Ausprägungen.

Zum Abschluss unterhält die Band Flugrost – drei Musiker mit Frontmann Raffaele Gualiano mit guter akustischer Musik. Arrangements aus Rock, Pop, dem einen oder anderen italienischen Liedklassiker werden gespielt und gesungen mit viel Leidenschaft.

Diese Veranstaltung ist öffentlich. Eintrittskarten sind ab dem 08.Dezember 2022 unter Tel. 07261 404 -168 oder kultur@sinsheim.de erhältlich. Sie bekommen Sie Karten zugesandt.