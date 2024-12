Am 6. Januar 2025 findet wieder der festliche Neujahrsempfang der Stadt Vaihingen an der Enz statt. Der Empfang am Dreikönigstag ist unterm Kaltenstein traditionell einer der ersten offiziellen Termine im neuen Jahr und steht allen Gästen aus der Bürgerschaft, aus Unternehmen, Vereinen, Institutionen sozialer, gesellschaftlicher, kultureller und sportlicher Art, aus der (Kommunal-)Politik, kurz aus allen Bereichen, die sich für das Stadtgeschehen interessieren, offen. Zugleich bietet er die Gelegenheit, in einem feierlichen Rahmen auf das neue Jahr zu blicken und Geplantes vorzustellen, aber auch sich in geselliger Runde auszutauschen.

Sie alle sind herzlich eingeladen!