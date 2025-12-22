Neujahrsgeschichten – Die Improshow!

Impro live erleben! Jede Show ist eine Premiere – spontan, überraschend und voller Spielfreude.

Wenn die letzten Raketen verglühen und das neue Jahr noch nach Möglichkeiten riecht, ist es Zeit für Geschichten, die nur im Moment entstehen. Dieses mal dreht sich alles um Silvester, Neuanfänge, gute Vorsätze, verpasste Chancen und überraschende Wendungen – alles an, um und über den Jahreswechsel hinaus.

In der ersten Hälfte des Abends sehen wir, wie aus vielen kleinen Szenen eine humorvolle Welt voller Figuren und aufregenden Situationen des Lebens wächst – inspiriert von euren Neujahrs-Impulsen.

Nach der Pause wird es schnell, wild und spielerisch: Spielfältig stellt sich den abwechslungsreichen Herausforderungen der Shortform-Games und bedient sich an dem, was euch 2026 zum Lachen bringen soll.

Keine Wiederholung, keine Generalprobe – nur dieser eine Jahreswechsel auf der Bühne. Kommt vorbei und startet mit uns improvisiert ins neue Jahr!