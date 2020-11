Neujahrskonzert 2021

FILUM Sinfonieorchester

Leitung: Robert Wieland

Zum musikalischen Start ins neue Jahr zaubert Stadtmusikdirektor Robert Wieland einen herrlich bunten Strauß an Werken hervor. Und da diese besonders üppig in Wien zur Blüte gelangten, stehen zahlreiche Kompositionen aus der walzerseligen Donaumetropole auf dem Programm: „Erkennen Sie die Melodie?“ geht einem durch den Kopf, wenn gleich zum Auftakt des Abends die Ouvertüre aus Emil Nikolaus von Rezniceks komischer Oper „Donna Diana“ erklingt. Mit dem „Danse diabolique“ von Joseph Hellmesberger junior geht es höllisch aufregend weiter bis zur „Furiosa-Polka“ von Johann Strauß (Sohn), die in gestrecktem Galopp daherkommt. Dass man sich auch an der Seine höchst angeregt im Dreivierteltakt drehen konnte, beweist der spanisch angehauchte Walzer „Estudiantina“ des Pariser Walzerkönigs Charles Émile Lévy, der sich selbst Emil Waldteufel nannte.

Lassen Sie sich überraschen, welche weiteren musikalischen Muntermacher Robert Wieland gemeinsam mit dem FILUM Sinfonieorchester und den Solisten auf die Bühne bringen wird! Genuss und ausgelassene Feierlaune sind genauso garantiert wie das Gläschen Sekt in der Pause.

Dauer ca. 2 Stunden