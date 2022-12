Wurzeln und Fernweh

Unter diesem Thema präsentiert sich das „Orchester der Kulturen“ das Neujahrskonzert 2023 in Ditzingen. Deutsche Volkslieder in ungewöhnlichen peppigen Arrangements, berührende Melodien aus allen Teilen der Welt und inspirierend optimistische Eigenkompositionen bilden die Bandbreite des Programms. All dies präsentiert mit den außergewöhnlichen Instrumenten des Orchesters von Hackbrett bis Baglama und Bambusflöte. Der Leiter des Orchesters, Adrian Werum, führt durch den Abend.