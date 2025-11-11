Neujahrskonzert 2026

Stadthalle Eislingen Mühlbachstraße 12, 73054 Eislingen/Fils

Generalmusikdirektor Felix Bender wird sich zum Neujahrskonzert 2026 wieder eine besondere Mischung aus Musikstücken einfallen lassen, der man schon jetzt mit Freude und einer gewissen Aufregung entgegensehen kann. Die Zusammenstellung von Melodien und Klängen aus Opern, Operetten, Filmmusik und Musicals wird vielfältig und zu verschiedenen Stimmungen angesichts des Jahreswechsels anregen: Herzergreifende Heiterkeit und angenehme Albernheit, stilles Vergnügen und Besinnung auf das Vergangene sowie das Kommende. Moderator und Dramaturg Benjamin Künzel wird dem Generalmusikdirektor wieder mit Witz und Charme zur Seite stehen. Die herausragende Sopranistin Maryna Zubko begleitet das Philharmonische Orchester nach Eislingen, um gemeinsam für ein unvergessliches Erlebnis sowie einen fulminanten Start ins neue Jahr zu sorgen.

Info

