Neujahrskonzert 2026

Filharmonie Filderstadt Tübinger Straße 40, 70794 Filderstadt

Zum musikalischen Start ins neue Jahr zaubert Stadtmusikdirektor Robert Wieland einen herrlich bunten Strauß an Werken hervor. Und da  diese besonders üppig in Wien zur Blüte gelangten, stehen bestimmt wieder zahlreiche Kompositionen aus der walzerseligen Donaumetropole auf dem Programm. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass das Publikum mitgenommen wird auf einen „Banditengalopp“, das Orchester „Knall auf Fall“ musiziert oder der Ruf nach „Wein, Weib und Gesang“ erschallt.

Lassen Sie sich überraschen, welche musikalischen Muntermacher der auch als Entertainer überzeugende Dirigent gemeinsam mit dem FILUM Sinfonieorchester und den Solist*innen auf die Bühne bringen wird! Doch so viel sei verraten: Genuss und ausgelassene Feierlaune sind genauso garantiert wie das Gläschen Sekt in der Pause.

Info

Konzerte & Live-Musik
