Neujahrsempfang der Stadt Giengen am 14. Januar 2024

Hier wird dein Körper genau unter die Lupe genommen! Lustiges und interessantes Sachbilderbuch für Kinder ab vier Jahren. Das Raumschiff der freundlichen Aliens Mo und Flo ist kaputt. Was ihnen fehlt, um es zu reparieren? Ganz einfach - Hände! Hey, aber DU hast ja Hände! Klapp schnell das Buch auf und hilf Mo und Flo. Dabei erfährst du, was deine Hände so unglaublich nützlich macht, und aus was sie ganz genau bestehen. Lerne alles über Knochen, Haut, Nerven, Muskeln, Sehnen... Denn Mo und Flo haben zwar selber keine Hände, aber einen galaktisch guten Röntgenblick!

Für Kinder von fünf bis acht Jahre. Eine Anmeldung ist erforderlich.