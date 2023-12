Neujahrskonzert - ensemles vinorosso

Seit nunmehr 20 Jahren treten die Musikerinnen und Musiker des ensembles vinorosso, welche sich an der Hochschule für Musik in Detmold kennenlernten, mit virtuosen Tänzen, gefühlvollen Melodien und schrägen Takten aus ganz Süd- und Osteuropa im In- und Ausland auf.

Sie präsentieren Musik, die vom Leben erzählt und gute Laune, Enthusiasmus, aber auch einen Hauch von Melancholie verbreitet. Dabei begegnen, ergänzen und vermischen sich Musikstile unterschiedlicher Kulturen in neuen Arrangements, angereichert mit zahlreichen Eigenkompositionen.

Neben bekannten abendländischen Instrumenten wie Violine, Klarinette, Klavier, Kontrabass oder Triangel werden außergewöhnliche Instrumente wie Strohgeige, Tárogató, Metallklarinette oder Berimbau präsentiert.

Walzer und mitreißende, schwungvolle Tänze, welche in einem Neujahrskonzert nicht fehlen dürfen, werden mit ein paar "schrägen", also metrisch außergewöhnlichen Taktarten, ergänzt. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen, virtuosen Abend mit dem internationalen ensemble vinorosso.

Ausführende:

Maja Hunziker, Violine

Florian Stubenvoll, Klarinette

Hajdi Elzeser, Klavier

Yuval Atlas, Kontrabass

Mike Turnbull, Percussion