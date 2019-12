Neujahrskonzert Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven und seine Musik kennt man überall auf der Welt. Sein 250. Geburtstag wird im Jahr 2020 rund um den Erdball gefeiert.

Das Kammerorchester Sindelfingen mit seinem Konzertmeister Detlev Grevesmühl feiert zu Beginn des Jahrs 2020 mit seinem Neujahrskonzert gleich ein großes Beethovenfest.

Die Coriolan-Ouvertüre schrieb Beethoven Anfang 1807 zum gleichnamigen Drama von Heinrich Joseph von Collin. Es ist in der Tonart c-moll gesetzt. Der Coriolan-Stoff taucht zum ersten Mal bei Titus Livius in Ab urbe condita auf.

Die Romanze F-Dur, op. 50 für Violine und Orchester schrieb Beethoven im Jahr 1798, im Vorfeld des wenige Jahre später entstandenen legendären Violinkonzerts. Das Stück beginnt mit einem lyrischen Thema, welches die Violine eingeleitet und das Orchester aufgreift, und im weiteren Verlauf von beiden variiert wird.

Die Romanze G-Dur, op. 40, komponiert 1802, wird mit einem bedächtigen Thema der Violine mit Doppelgriffen eingeleitet, das – im Unterschied zur F-Dur-Romanze – ohne Orchesterbegleitung vorgestellt wird. Aus der Variation des Themas entwickelt sich ein Dialog zwischen Violine und Orchester. Einerseits teilt die G-Dur-Romanze mit der F-Dur-Romanze den Alla-Breve-Takt, den lyrischen Charakter im Hauptthema sowie dessen Kontrastierung durch ein weiteres Thema in moll (das im Fall der G-Dur-Romanze in A-B-Aʹ′-Form gegliedert ist), andererseits ist die G-Dur-Romanze in Teilen dramatischer gestaltet als ihr Schwesterwerk.Wir erleben beide Romanzen in einer Interpretation mit Detlev Grevesmühl als Solist. Mit der Sinfonie Nr. 1 in C-Dur – einer Tonart, die in der Wiener Klassik für die Aufklärung und den Neubeginn stand – begann für Beethoven ein musikalisches Schaffen, das zum Zentrum seines kompositorischen Werkes werden sollte. Die barocke Instrumentalproduktion wurde von einzelnen, autonomen Werken abgelöst, die nun mit ganz eigenen, musikstrukturellen Problemen und Lösungen aufwarteten. Und so wird bei aller noch vorhandenen sinfonischen Tradition in Beethovens erster Sinfonie bereits eine persönliche, neue und mutige Ausdrucksweise deutlich. Sie entstand 1799 - 1800.