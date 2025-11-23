Neujahrskonzert mit dem Kurensemble Bad Mergentheim

Zum Start ins neue Jahr darf die passende Musik nicht fehlen und so lädt die Kurverwaltung am Donnerstag, 1. Januar 2026 nachmittags zum Neujahrskonzert ins Kurhaus ein.

Es spielt das Kurensemble Bad Mergentheim unter der Leitung von Zsolti Hosszu. Das Kurensemble Bad Mergentheim präsentiert den Gästen das ganze Jahr über hinweg eine breitgefächerte musikalische Vielfalt. Seit Neuestem kommt dabei ein besonderes Instrument zum Einsatz: ein Konzertzymbal (ungarisch Cimbalom). Das Cimbalom ist ein hauptsächlich im Pannonischen Raum verbreitetes, mit Klöppeln geschlagenes Hackbrett. Nach der Form wird das Saiteninstrument zu den Kastenzithern gezählt.

Das neue Jahr wird musikalisch begrüßt mit einem vergnüglichen Programm aus dem reichen Repertoire der Strauss-Dynastie und deren Zeitgenossen wie beispielsweise Franz Lehár. Bekannte Melodien wie der Walzer „An der schönen blauen Donau“ und die Annen-Polka von Johann Strauss und der beliebte Radetzky Marsch dürfen selbstverständlich nicht fehlen.

Das Konzert im Großen Kursaal beginnt am Neujahrstag um 15.00 Uhr und ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte frei.