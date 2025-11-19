Neujahrskonzert mit den Sinsharmonics

Lassen Sie das neue Jahr musikalisch beginnen! Am Sonntag, 18. Januar 2026 um 18:00 Uhr erwartet Sie ein festliches Neujahrskonzert im Evang. Gemeindehaus in Bad Rappenau.

Das Ensemble „Sinsharmonics“ aus Sinsheim – vier talentierte Sängerinnen und ein Pianist – präsentiert Ihnen ein abwechslungsreiches Programm mit Popmusik der letzten 50 Jahre in ganz besonderen Arrangements mit Playbacks und Klavierbegleitung. Freuen Sie sich auf ein

einzigartiges Klangerlebnis, bei dem Klassiker aus Pop, Rock und mehr in harmonischen Gesangsmelodien neu interpretiert werden.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen!

Weitere Infos über das Ensemble finden Sie unter www.sinsharmonics.webnode.page.

Markieren Sie sich diesen Termin in Ihrem Kalender und genießen Sie einen unvergesslichen musikalischen Abend! Wir freuen uns auf Ihr Kommen!