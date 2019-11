Mit dem traditionellen Neujahrskonzert startet die Stadt Neckarsulm in das neue Jahr. Das Matineekonzert beginnt am Sonntag, 12. Januar 2020 um 11 Uhr in der Sporthalle der Ballei.

Mit dem traditionellen Neujahrskonzert startet die Stadt Neckarsulm in das neue Jahr. Das Matineekonzert beginnt am Sonntag, 12. Januar 2020, um 11 Uhr in der Sporthalle der Ballei. In diesem festlichen Rahmen hält Oberbürgermeister Steffen Hertwig seine Neujahrsansprache. OB Hertwig beschreibt die wichtigsten kommunalpolitischen Themen und größten Herausforderungen des Jahres 2020. Zu dem Neujahrskonzert mit Neujahrsansprache sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an das Konzert bewirtet der Förderverein des Jugend-Sinfonieorchesters die Gäste im Foyer.

Zu diesem Anlass bietet das Jugend-Sinfonieorchester unter der Leitung von Musikdirektor Jochen Hennings ein besonderes Programm.