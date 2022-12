Neujahrskonzert mit percussion posaune leipzig

Die Musiker des Ensembles begrüßen das neue Jahr, begeben sich auf festliche, besinnliche und beschwingte Bahnen, die die Lebensfreude in ihrer ganzen Vielfalt widerspiegeln.

Klassisches und lateinamerikanische Rhythmen, Anekdotisches und Geheimnisvolles überra­schen den Hörer und Zuschauer.

Zum Ensemble:

Alle vier Profimusiker von percussion posaune leipzig haben ihr Handwerk von der Pike auf gelernt und in namhaften Orchestern gespielt. Seit 1992 spielen sie zusammen und begeistern mit den unterschiedlichsten Programmen ihre Zuhörer. Jazz und Klassik, Musik für Kinder und nicht zuletzt verschiedene Auftragswerke gehören zu ihrem vielseitigen Repertoire. Drei Posaunen und ein Percussionist – und wenn das nicht reicht, dann holen sie sich Verstärkung in Form von tanzenden Sängerinnen oder einer Orgel. So geht Kammermusik heute: entstaubt, aufgeschüttelt und frisch und unterhaltsam serviert.

Freie Platzwahl im Mittelschiff und auf der Orgelempore: 15€ (Schüler und Studenten 10€),

Freie Platzwahl in den Seitenschiffen und auf den Seitenemporen: 10

€ (Schüler und Studenten 6 €)

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Touristinfo (Scheuerngasse)

und an der Abendkasse.