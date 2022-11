Neujahrskonzert "Nordlichter"

lle Jahre wieder geht das Blechbläserensemble Hohenlohe Brass in der ersten Januarwoche auf Neujahrstournee. 2023 stehen die Konzerte unter dem Motto „Nordlichter“ und es dreht sich alles um Skandinavien.

Das Programm wurde größtenteils eigens für HB eingerichtet und verspricht einige spannende Neuentdeckungen bekannter Klassiker. Finlandia, die Peer Gynt Suite oder Dancing Queen nur mit Blechbläsern? Oh ja!

Musikalische Leitung: Prof. Michael Böttcher

Moderation: Christof Schmidt

Programm:

Carl Nielsen Oriental Festival March aus “Alladin”

Ola Gjelo Northern lights

Jean Sibelius Finlandia

Edvard Grieg Ave, maris stella

Launy Gröndahl Konzert für Posaune, 1. Satz (Solist: Alexander Tauber)

Jan Sandström Song for Lotta

E. Grieg/Duke Ellington Solveigs Lied

E. Grieg In der Halle des Bergkönigs

Ingo Luis ABBA – Thank you for the music