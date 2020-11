Werke von Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Franz Lehár und Johann Strauß

Elvira Hasanagić Sopran

Jenish Ysmanov Tenor

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Thomas Herzog Leitung

Nach ihrem großen Erfolg im Neujahrskonzert 2019 kehrt die Sopranistin Elvira Hasanagić mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen zum Jahresbeginn 2021 auf die Bühne des Forum am Schlosspark zurück. 2017 wurde die junge Sängerin von der Deutschen Phono-Akademie zur »Nachwuchskünstlerin des Jahres« gekürt. Mit ihrer dynamischen, eleganten Stimme bezauberte Hasanagić nicht nur das Publikum in Ludwigsburg, sondern bereits vielfach international, unter anderem an der Deutschen Oper Berlin, in der Münchner Philharmonie, am Teatro Colón in Buenos Aires, beim Ravinia Festival in Chicago und an der Staatsoper Ljubljana, wo sie regelmäßig gastiert. Diesmal steht der in Kirgisien geborene und in Mailand lebende Tenor Jenish Ysmanov ihr zur Seite. Er war 2014 / 2015 Mitglied des »Plácido Domingo Opernstudios« in Valencia und ist Preisträger des internationalen Gesangswettbewerbs »Luciano Pavarotti« 2008.

Ein sinnliches und schwelgerisches Programm mit Ouvertüren, Arien und Duetten von Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini und Giuseppe Verdi lädt ein, sich an der Italianità zu erfreuen und ein Stimmenfest des Belcanto zu genießen. Mit Walzer-Schwung und wienerischem Charme garantieren die Werke der österreichischen Operetten-Meister Franz Lehár und Johann Strauß musikalischen Schmelz und Witz. Nachdem das alte Jahr am Silvesterabend gebührend verabschiedet wurde, ist das traditionelle Neujahrskonzert im Forum am Schlosspark genau die richtige Wahl, um 2021 mit einem festlichen Auftakt zu begrüßen.