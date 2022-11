Das Neujahrskonzert ist Kult!

Wie »Dinner for One« an Silvester und »Sissi« an Weihnachten verleiht es dem neuen Jahr den richtigen Puls, Takt und Stimmung. Gut gelaunt geht’s ins Jahr 2023! Landauf, landab, in Städten auf der ganzen Welt setzen Orchester zum Jahresbeginn ein musikalisch-feierliches und berührendes musikalisches Zeichen. Das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm packt das Neujahrskonzert traditionell mit besonders viel Herz, Schmiss und Ausdauer an: Am Samstag, 14. Januar 2023 begrüßt es in Eislingen das Jahr 2023 mit einem Programm, das sich wie ein Feuerwerk der Musik anfühlt. GMD Felix Bender und das Philharmonische Orchester freuen sich darauf bestens zu unterhalten. Welche Bonbons und Knaller im Konzert auf die Zuhörenden warten, bleibt vorerst noch ein süßes Geheimnis. Verraten sei, dass es auch 2023 die eine oder andere gesangliche Überraschung geben wird. Sie haben Lust, mit den Musikern gemeinsam schnipsend, summend, groovend den Start ins Jahr zu begehen?