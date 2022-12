Mittlerweile sind die Neujahrskonzerte der Würth Philharmoniker fest in der Kulturlandschaft Hohenlohes etabliert. Auch 2023 empfängt das Orchester wieder zwei renommierte Gäste zu einem Arienabend.

Der maltesische Tenor Joseph Calleja übernimmt den männlichen Gesangspart. Ihn trifft man in den gefragtesten Konzerthäusern beiderseits des Atlantiks an. Nun gibt er sein Debüt in Hohenlohe. An seiner Seite brilliert die Feuchtwanger Sopranistin

Christiane Karg, mit der es nach ihrem hochgelobten Auftritt mit den Würth Philharmonikern beim Neujahrskonzert im vorigen Jahr jetzt ein Wiedersehen geben wird.

Christiane Karg | Sopran

Joseph Calleja | Tenor

Ramón Tebar | Dirigent