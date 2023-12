Das traditionelle Neujahrskonzert wird das neue Jahr eröffnen mit kirchenmusikalischen Werken der Klassik.

Wie beispielsweise Mozarts „Laudate Dominum“ oder "Et incarnatus est" aus seiner großen Messe in c-Moll, daneben gibt es einen Schwerpunkt mit Haydns Orgelkonzert C-Dur an der neuen Orgel. Sopranistin ist Doreen Ziegler, es musizieren ferner das Kammerensemble Fred Schuster (Sachsenheim), Bettina Astfalk-Lehmann (Orgel) und die Leitung hat Thomas J. Astfalk.