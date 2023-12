Werke von Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Friedrich von Flotow, Albert Lortzing, Johann Strauß

Leonor Amaral Sopran

Julian Habermann Tenor

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Johannes Klumpp Dirigent

»Leonor Amaral verfügt über einen farbenreichen Sopran, der vor Beweglichkeit nur so strotzt und mit einer unvergleichlichen Leichtigkeit und hohen Emotionalität überzeugt«, schwärmt das Magazin »Der Opernfreund«. Die gebürtige Portugiesin ist als Koloratursopran eine vielseitige Konzert- und Opernsängerin, die auch im Musical Erfolge feiert. Ihr zur Seite steht im diesjährigen Neujahrskonzert der sympathische Tenor Julian Habermann, seinerzeit Mitglied der Regensburger Domspatzen und nun als beliebter Operndarsteller und im Konzertfach beim Hessischen Staatstheater Wiesbaden, den Dresdner Philharmonikern und der Gaechinger Cantorey zu erleben.

Witzig, hintersinnig und ausgelassen geht es zu in den Opern Lortzings, Flotows und Rossinis, deren Ouvertüren und Melodien die sprichwörtlichen Spatzen von den Dächern pfeifen. Um Liebe, Leidenschaft und ganz große Gefühle dreht sich alles in den stimmprächtigen Arien und Duetten der italienischen Großmeister Verdi und Donizetti. Und da wir schon beim »Drehen« sind: Natürlich darf Johann Strauß, der Walzerkönig, nicht fehlen! Wussten Sie, dass beim Tanzen eines durchschnittlichen Wiener Walzers ein halber Kilometer zurückgelegt und rund zweihundert Umdrehungen absolviert werden? Keine Sorge: Bei uns genießen Sie den Walzer-Schwung bequem im Sitzen, und vor dem Konzert stoßen wir – gemäß der Tradition im Forum am Schlosspark – mit Ihnen und einem Glas Sekt an. Prosit Neujahr!