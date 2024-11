Schon zu Beginn des Herbstes raunt und munkelt es in Eislingen – mit Spannung wird erwartet: die musikalischen Delikatessen, die Generalmusikdirektor Felix Bender zum Neujahrskonzert auftischen wird. Die Neujahrskonzerte des Philharmonischen Orchesters Ulm sind immer wie verspätete Weihnachtsgeschenke, die das Publikum mit allen Sinnen auspacken darf − und sicherlich nicht umtauscht! Verbunden mit den funkensprühenden Moderationen von Benjamin Künzel sind die Neujahrskonzerte auch immer wie das Feuerwerk nach dem Feuerwerk: Während draußen noch die Reste der in den Himmel geschossenen Raketen und Böller zusammengekehrt werden, darf das Eislinger Publikum das neue Jahr heiter und festlich in der Stadthalle begrüßen. Denn seit über zehn Jahren reisen die Ulmer Philharmoniker an, um uns den Beginn des neuen Jahres zu versüßen.