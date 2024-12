Neujahrskonzert

Angela Schmauder-Scheytt und Stephen Blaich haben sich mit Susan Eitrich und Franziska Finckh zwei Expertinnen der barocken Klangsprache dazugeholt, um Sie mit dieser Quartettbesetzung und festlichen Klängen im neuen Jahr zu empfangen.

Susan Eitrich studierte Gesang bei Prof. Richard Wistreich am Institut für Alte Musik der Musikhochschule Trossingen und ist gefragte Solistin und Gründungsmitglied des renommierten Peñalosa-Ensembles. Franziska Finckh studierte Viola da Gamba bei Pere Ros an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe und machte den Diplomabschluss mit Auszeichnung. Als gesuchte Solistin und Continuo Spezialistin konzertiert Franziska Finckh im In- und Ausland.

Den Rahmen des Konzerts bilden drei Kantaten von Georg Ph. Telemann für die Besetzung mit Solosopran, Flöte und Generalbass, die mit heiterem Schwung und barocker Text- und Tonsprache zu den ansprechendsten Kantatenvertonungen neben Johann Sebastian Bach gezählt werden können. Verschiedene Werke mit kleinerer Besetzung vervollständigen das Programm und bringen italienische und süddeutsche Meister des Barock auch in ungewohnten Kombinationen zu Gehör. Ganz mit den Worten des amerikanischen Neutöners John Cage wünschen wir Ihnen hiermit: „Happy new ears!“

Ausführende:

Susan Eitrich, Sopran

Angela Schmauder-Scheytt, Flöten

Franziska Finckh, Gambe

Stephen Blaich, Cembalo

Dauer 1 Std. ohne Pause