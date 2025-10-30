Kein Jahreswechsel ohne das traditionelle Neujahrskonzert im Forum am Schlosspark!

Und wie könnte das Jahr besser beginnen als mit diesem aufweckenden Musikerlebnis, das frisch in den Körper geht und den Kopf nach der Silvesternacht aufweckt? Mit einem spanischen Feuerwerk von Arien aus Zarzuelas und Opern sowie temperamentvollen Kastagnetten-Klängen eröffnen wir für Sie das neue Jahr! Untrennbar verbunden mit Musik und Tanz, zählen die Kastagnetten zu den ältesten Perkussions-Instrumenten überhaupt. Diese Kunst beherrscht die aus Barcelona stammende Kastagnetten-Virtuosin Belén Cabanes wie kaum eine andere.

Belén Cabanes stammt aus Vilanova i La Geltrú, einer kulturellen Hochburg des 19. Jahrhunderts nahe Barcelona. Sie absolvierte ein Flamenco-Studium am Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid und wurde mit dem begehrten Titel »Bailarina española« ausgezeichnet. Zusammen mit dem spanischen Tenor Eduardo Aldrén und dem auf spanische Musik spezialisierten Dirigenten Thomas Herzog sorgt die Württembergische Philharmonie Reutlingen an einem winterlichen Neujahrstag für sommerliche Temperaturen! Vor dem Konzert stoßen wir – gemäß der Tradition im Forum am Schlosspark – mit Ihnen und einem Glas Sekt an. Feliz Año Nuevo – Prosit Neujahr!