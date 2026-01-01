Neujahrskonzert mit der Strauss Capelle Wien

Nicht nur mit dem Donauwalzer hat Johann Strauss Sohn die „Straße der Kaiser und Könige“ musikalisch verewigt.

Auch der aus der Sagenwelt des Donauraums stammenden Nixe „Donauweibchen“, die in Stein gemeißelt im Wiener Stadtpark steht, hat er mit einem Walzer ein klingendes Pendant errichtet. Und um das Geburtsjahr von Johann Strauss Vater brachen tausende Auswanderer auf „Ulmer Schachteln“ donauabwärts bis ins Mündungsgebiet am Schwarzen Meer auf und wurden zur Volksgruppe der Donauschwaben.

Das Neujahrskonzert 2026 setzt der „Königin Europas unter den Flüssen“ ein schwungvolles musikalisches Denkmal.

Diese Veranstaltung findet mit freundlicher Unterstützung der Autohaus Mulfinger GmbH Backnang und der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg statt.