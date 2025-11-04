Neujahrskonzert

Beschwingt startet das neue Jahr mit dem Alt-Wiener Strauß-Ensemble. Wer schon einmal den besonderen Klang dieses Ensembles gehört hat, kann es bestätigen:

Nicht nur die Wiener Philharmoniker können das neue Jahr gebührend begrüßen. Dank der perfekten Arrangements der Stücke rund um den Walzerkönig Johann Strauss erzeugt das Orchester mit nur 12 Mitgliedern unter der Leitung von Ralph Kulling ein mitreißendes Klangerlebnis. Am Abend erklingen die Ohrwürmer der Strauss-Dynastie und ihrer Zeitgenossen. Die Krönung des Konzerts sind die beiden Gesangssolisten.

Die Stuttgarter Sopranistin Natalie Karl begann ihre Karriere an der Oper Köln. Mit ihrem außergewöhnlich vielseitigen Repertoire von Mozart über Verdi bis Puccini gastierte sie an zahlreichen führenden Opernhäusern Europas und Asiens.

Der Tenor Torsten Hofmann ist seit 2006 Ensemblemitglied der Staatsoper Stuttgart und wurde 2016 zum Kammersänger ernannt. Er gastierte zudem an bedeutenden europäischen Opernhäusern und begeistert durch charakterstarke Rolleninterpretationen.

Charmant, menschlich, humorvoll, schlagfertig, geistreich und ernsthaft wird der Sprechkünstler Peter Gorges als Moderator durchs Programm führen.

Im Dreivierteltakt ins Neue Jahr – was kann es Schöneres geben…