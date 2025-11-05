Neujahrskonzert

„Musikalisches Feuerwerk“ mit dem Orchester und Ballett des Sorbischen National-Ensembles, Gesangssolisten und Moderatorin.

Was könnte das Publikum besser auf das neue Jahr einstimmen als eine stilvolle Konzertgala mit bekannten Melodien aus Operette und Musical? Beim Konzert am Sonntag, den 4. Januar um 18:00 Uhr in der Stadthalle Balingen mit dem Orchester des Sorbischen National-Ensembles wird das musikalische Feuerwerk außerdem um energievolle Tanzeinlagen des Balletts erweitert. Neben den bekannten Klassikern der Wiener Straussdynastie und Werken ihrer Zeitgenossen erklingen auch Kostproben sorbischer Komponisten.

Das Programm, gestaltet von Orchester und Ballett des Sorbischen National-Ensembles, steht unter der musikalischen Leitung der Orchesterleiterin des Sorbischen National-Ensembles, Katharina Dickopf. Die in Berlin geborene Dirigentin und interdisziplinär agierende Künstlerin stand bereits vor zahlreichen internationalen Orchestern, darunter das MDR-Sinfonieorchester, die Sächsische Staatskapelle Dresden und das Cairo Symphony Orchestra. Als Gesangsolisten darf sich das Publikum auf die Sopranistin Jessica Leão und dem Tenor Kyle Fearon-Wilson freuen. Die Choreografien schuf die Ballettmeisterin des SNE Mia Facchinelli. Durch den Silvesterabend geleitet in gewohnt charmanter Weise Kristina Nerád.

Das Sorbische National-Ensemble wurde im Jahre 1952 auf Anregung der Domowina, des nationalen Dachverbandes der Lausitzer Sorben, gegründet. Gefördert durch die Stiftung für das sorbische Volk pflegen, bewahren und entwickeln die drei professionellen Sparten Ballett, Chor und Orchester die kulturelle Tradition der Sorben.

Dabei verstehen sich die Mitglieder des Ensembles auch als ethnisches Bindeglied zwischen Ost und West und als kultureller Botschafter in einem vereinten Europa. In der Lausitz zu Hause sind die lebendigen Sitten und Bräuche des sorbischen Volkes Quelle und Inspiration für eine einzigartige folkloristische Bühnenkunst. In Balingen war das Ensemble bereits mehrfach zu Gast.