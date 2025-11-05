Unterhaltsames Konzert mit der "Württembergischen Philharmonie Reutlingen" und Solisten.

Das nächste Mössinger Neujahrskonzert findet am Sonntag, 4. Januar 2026 mit dem Sinfonieorchester "Württembergische Philharmonie Reutlingen" statt. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr in der Aula des Quenstedt-Gymnasiums, Eingang Otto-Merz-Straße, Einlass ab 19 Uhr. Aus seinem reichhaltigen Repertoire wird das Orchester wieder ein attraktives Programm zusammenstellen, dieses Mal unter dem Motto "Mit spanischem Temperament ins neue Jahr!"

Arien aus Zarzuelas und Opern sowie Kastagnettenklänge bringen spanisches Flair in die Quenstedt-Aula. Im Konzert wirkt eine Virtuosin dieses alten Percussion-Instruments mit, die aus Barcelona stammende Belén Cabanes. Als Sänger ist der spanische Tenor Eduardo Aladrén dabei. Die Leitung übernimmt der auf spanische Musik spezialisierte Dirigent Thomas Herzog.

Zu hören sind Werke von Bizet, Verdi, de Falla, Strauß, Tschaikowski, Vives, Albéniz u.v.a.