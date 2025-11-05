Starten Sie gut ins neue Jahr – am besten gleich mit dem MVV und seinem Neujahrskonzert!

In gut bewährter Kooperation mit der Stadt Vaihingen an der Enz bieten das Große Blasorchester unter der Leitung von Sebastian Schwarz und das Jugendorchester unter der Leitung von Christian Geltner ein äußerst abwechslungsreiches Konzertprogramm. Sinfonische, aber auch klassische Werke, nach Wiener Vorbild dürfen dabei natürlich nicht fehlen.“