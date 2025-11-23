Der Kulturkreis Wertheim veranstaltet wieder sein traditionelles Neujahrskonzert. Es musiziert das Symphonische Blasorchester (SBO) der Musikkapelle Lengfurt unter Leitung von Michael Geiger.

Das Publikum erwartet ein vielseitiges Programm aus klassischen und modernen Stücken.

Das Konzert hat eine Pause um ca. 17.45 Uhr. Während der Pause bietet die Musikkapelle eine Bewirtung im Stiftshof an. Ende des Konzertes gegen 18.45 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Der Kulturkreis bittet um eine großzügige Spende zugunsten der Kapelle.